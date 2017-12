Schwäbisch Gmünd | Freitag, 29. Dezember 2017 Freitag, 29. Dezember 2017

Weiteres Industrieareal in Lindach wird zum Neubaugebiet

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Eine zarte Schneekapuze bedeckt jene Trümmer, die beim Abbruch der alten Industriehallen mitten in Lindach entstanden sind. Dort, wo einst die Firma REPA mit der Produktion von Sicherheitsgurten begonnen hatte, können sich schon bald junge Familien den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen.

2013

30

Die Verwandlung einer Industriefläche in ein Wohngebiet wurde in Lindach schon im Bereich „Hintere Gärten“ annoerfolgreich praktiziert. Durch den Umzug des Werkzeugbaubetriebs der Familie Grau ins Industriegebiet Gügling konnte die Stadt Schwäbisch Gmünd ein großes Neubaugebiet erschließen. Nicht etwa auf der grünen Wiese am Ortsrand, sondern zentral gelegen und mit allen wichtigen Infrastruktureinrichtungen quasi vor der Haustür.Auf der anderen Seite der Osterlängstraße gab es ebenfalls Industriehallen, die derzeit abgebrochen werden. Wie die Neubebauung aussehen soll und warum diese Art der Innenentwicklung der richtige Weg ist, steht in der Rems-​Zeitung vom. Dezember.