Blaulicht | Sonntag, 31. Dezember 2017 Sonntag, 31. Dezember 2017

Zwei Brände auf einmal

Kurz vor Ende des Jahres 2017 muss die Gmünder Feuerwehr gleich zweimal ausrücken. Dabei hatte sie es nicht weit. In die Rechbergstraße und in die Josefstraße.

In der Josefstraße ist ein Dachstuhlbrand entstanden. Ein paar Meter weiter, in der Rechbergstraße, steht ein Carport samt Pkw in Flammen.