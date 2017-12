Ostalb | Montag, 04. Dezember 2017 Montag, 04. Dezember 2017

Winterzauber in den Jurten des Waldorf-​Kindergartens

Foto: gbr

Mit Fackeln waren die Wege zu den Kindergarten-​Jurten des Waldorfkindergartens am Ortsrand von Ruppertshofen ausgeleuchtet – und auch das Innere der zeltartigen Gebäude war von natürlichem Kerzenlicht erhellt.

Dieser Bezug zur Natur ist in der von einem Verein getragenen Einrichtung besonders wichtig. Deshalb sind die Vorstandsfrauen des Vereins sowie Kindergartenleiterin Monika Rödelberger auch so glücklich über den neuen Standort. Warum dieser neue Platz ideal ist, um das pädagogische Konzept des Jurten-​Kindergartens umzusetzen, steht am. Dezember in der Rems-​Zeitung!