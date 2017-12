Ostalb | Dienstag, 05. Dezember 2017 Dienstag, 05. Dezember 2017

Mutlanger Manifest fordert: Atomwaffen abschaffen

Ein bisschen sind sie ja auch Friedensnobelpreisträger, die Bürgermeister des Ostalbkreises und ihr Landrat, die der Organisation Mayors for Peace angehören, ebenso die Vertreter der Friedensbewegung um die Pressehütte Mutlangen.

Sie sind Partner der Internationalen Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen (ICAN), sie alle kamen am Dienstag im Mutlanger Rathaus zusammen. Zum. Jahrestag des INF-​Vertrags, eines echten Abrüstungsvertrags zur Abschaffung der nuklearen Mittelstreckenraketen – einer ganzen Waffengattung also – am. Dezemberunterzeichneten sie das „Mutlanger Manifest“. Einmal als Plakat, das nächstes Jahr auf der Friedenswiese bei Büchel aufgehängt wird, dem US-​Standort, an dem die letztenAtombomben in Deutschland gelagert werden, und in Papierform, mit dem es Botschaftern und Politikern in Berlin übergeben werden und in die Abrüstungsverhandlungen bei der UNO eingebracht werden soll. Mehr in der RZ vom. Dezember.