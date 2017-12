Schwäbisch Gmünd | Freitag, 08. Dezember 2017 Freitag, 08. Dezember 2017

Rechbergsche Scheuer erstrahlt in neuem Glanz

Ab der kommenden Woche ist die Gmünder Augenarztpraxis von Dr. Birgit Stahl an einer neuen, ziemlich prominenten Adresse zu finden. Vom Münsterplatz zieht sie um ins Erdgeschoss der „Rechbergschen Scheuer“, unterhalb des Königsturms auf dem ehemaligen Deyhle-​Areal gelegen.

Die Adresse des Gebäudes künftig Achilles-​von-​Stahl-​Weg, nach dem Bürgermeister, deramtierte und zu den Vorfahren der neuen Eigentümerin zählt. Obwohl die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes immer eine Herausforderung technischer und finanzieller Natur ist, entschloss sich die Ärztin, das Projekt anzupacken. Seitliefen die Planungen,gab es eine Art ersten Spatenstich. Am Samstag ist Eröffnung mit einem Tag der offenen Tür.Welcher Art die Herausforderungen des Umbaus waren, welche Geschichte sich hinter dem Gebäude verbirgt und welche Untersuchungen dort künftig angeboten werden, erfährt man in einer dreiseitigen Sonderveröffentlichung in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.