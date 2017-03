Schwäbisch Gmünd | Freitag, 03. März 2017 Freitag, 03. März 2017

Wochenende: Den inneren Schweinehund überwinden

Galerie (1 Bild)

Weniger ist einfach weniger! Die Titelgeschichte der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung am Samstag befasst sich mit dem Thema fasten, und warum es uns so schwerfällt, den inneren Schweinehund zu überwinden.

Um ein ganz anderes Thema geht es unter der Rubrik „Kind und Kegel“: Unter dem Titel „Wenn die Lust am Leben fehlt“ wird aufgezeigt, dass Suizid die zweithäufigste Todesursache von Jugendlichen in Deutschland ist. Schließlich hat die 16-​seitige Wochenende-​Beilage wieder acht Reiseseiten, wo u.a. das Thema zum Titelbild („Fels und Eis“) die Eisbären sind und von einer Reise auf einem Forschungsschiff in die Kanadische Arktis berichtet wird.

Rems-​Zeitung am Samstag heißt Rems-​Zeitung und Wochenende — zusammen 56 lesenswerte Seiten.



Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung: Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!