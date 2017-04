Blaulicht | Mittwoch, 12. April 2017 Mittwoch, 12. April 2017

Audi kollidiert mit verlorener Ladung

Auf der Kreisstraße 3262 bei Schechingen fuhr am Dienstagabend ein Pkw gegen verlorene Ladung und zog sich dabei einen hohen Schaden zu. Der 47 -​jährige Fahrer eines Audi R 8 war von Schechingen in Richtung Leinweiler unterwegs, wo er kurz vor 22 Uhr etwa auf halber Strecke gegen eine Holzpalette fuhr.

Durch den in der Dunkelheit völlig unvermittelten Schlag geriet der Pkw kurz außer Kontrolle und prallte in die Leitplanken. Am Audi entstand dabei Sachschaden, der durch die Polizei später auf rundEuro geschätzt wurde, dazu kamen noch einmalEuro Schaden an der Leitplanke. Die Polizei sucht nun den Verlierer der Palette, der gebeten wird, sich zu melden. Zudem werden Zeugen, die wissen, wer auf dieser Strecke Paletten transportierte, gebeten sich zu melden. Von Interesse für die Ermittlung des Verursachers ist für die Polizei auch jede Fahrbewegung auf dieser Strecke rund eine Stunde vor dem Unfall. Alle Hinweise werden bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegen genommen.