Blaulicht | Donnerstag, 13. April 2017 Donnerstag, 13. April 2017

15 -​Jährige: Alkohol oder Drogen?

Ein 15 Jahre altes Mädchen musste am Mittwochabend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Zeuge alarmierte die Rettungsdienste, als er das Mädchen gegen 20 Uhr an der Lindacher Straße fand und es nicht ansprechbar war.

07171

3580

Die Jugendliche stand vermutlich unter Alkohol– und Betäubungsmitteleinfluss und wurde in der Stauferklinik zunächst in die Intensivstation aufgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu den Umständen, die zu diesem Zustand geführt haben, machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon/​mit der Polizei in Schwäbisch Gmünd in Verbindung zu setzen.