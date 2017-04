Blaulicht | Donnerstag, 13. April 2017 Donnerstag, 13. April 2017

Festnahme: Schlag gegen Rauschgiftdealer

Galerie (1 Bild)

Nach intensiven Ermittlungen gelang der Staatsanwaltschaft Ellwangen und den Rauschgiftermittlern der Polizei ein großer Erfolg gegen mutmaßliche Rauschgiftdealer. In einem seit längerer Zeit geführten Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Rauschgiftermittlungsgruppe Ellwangen wurde ein 44 -​jähriger Mann aus dem Ostalbkreis am Mittwochnachmittag zusammen mit zwei weiteren Tatverdächtigen in Aalen auf dem Parkplatz einer Gaststätte festgenommen.

250

35

8400

63

13000

44

31

50

Bei der Festnahme konnten die Kripo-​Beamten ca.Gramm Kokain und weitere Rauschgiftutensilien sicherstellen. Die von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Durchsuchungsbeschlüsse führten letztlich zum Auffinden bedeutender Rauschgiftmengen: In den Wohnungen zweier weiterer in die Rauschgiftgeschäfte verwickelten Männern, konnte in deren Wohnungen in Aalen etwaGramm Kokain sowie weitere rauschgiftähnliche Substanzen und mutmaßliches Dealergeld in Höhe von überEuro sichergestellt werden. In den Wohnungen der beiden Beschuldigten, die aus dem Raum Biberach/​Riß stammen, wurden ca.Kilo Marihuana und mutmaßliches Dealergeld in Höhe von ca.Euro beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden der-​Jährige aus dem Ostalbkreis und die beidenund-​jährigen Männern aus Biberach am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehle. Die drei Beschuldigten wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingewiesen. Die Ermittlungen dauern an.