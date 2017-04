Blaulicht | Donnerstag, 13. April 2017 Donnerstag, 13. April 2017

Frontalzusammenstoß an der Gipfelbrücke

Bei einem Frontalzusammenstoß ist am Donnerstagvormittag in Lorch ein Schaden von 20 000 Euro entstanden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

EinJahre alter Mann hatte gegenUhr mit seinem Renault die Wilhelmstraße vom Zubringer der Bkommend befahren und wollte an der Kreuzung der Klosterstraße (Gipfelbrücke) nach links in die Stadtmitte abbiegen. Nachdem die Lichtzeichenanlage Grünlicht zeigte, bog er ab. Hierbei achtete er jedoch nicht auf den Vorrang eines entgegenkommenden Audi eines-​Jährigen, dessen Ampel ebenfalls Grün gezeigt hatte. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.