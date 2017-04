Blaulicht | Donnerstag, 13. April 2017 Donnerstag, 13. April 2017

Paketbote durch Schläge verletzt

Am Mittwochvormittag jedoch wurde ein 25 -​jähriger Paketbote von einem 21 -​Jährigen angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Der 25 -​Jährige lieferte in Ellwangen im Bereich Sandfeld Pakete aus.

9300

ZwischenundUhr, wurde er dabei von einer Frau angesprochen, die ihn nach einer für sie bestimmten Lieferung fragte. Sie gab an, eine Mail bekommen zu haben, in der die Lieferung für diesen Tag angekündigt wurde. Der-​Jährige zeigte später bei der Polizei an, dass er kein Paket für die Frau dabei hatte und deshalb vom auf dem Balkon stehenden Lebenspartner der Frau verbal angegangen und beleidigt wurde. Er sei dann in sein Fahrzeug eingestiegen und weitergefahren. Gleich darauf kam ein Fahrzeug angefahren, in dem dieJahre alte Frau und ihr Freund saßen. Beide wären ausgestiegen, auf den Paketboten zugegangen und hätten erneut nach dem Paket gefragt. Als er wieder verneinen musste, habe der-​Jährige unvermittelt ausgeholt und ihn zweimal ins Gesicht geschlagen. Er ließ lediglich von dem Paketboten ab, weil die Frau ihn zurückhielt. Der-​Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei in Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter Telefon/​entsprechende Zeugenbeobachtungen entgegen.