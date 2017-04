Blaulicht | Donnerstag, 20. April 2017 Donnerstag, 20. April 2017

Donnerstagabend am Rathaus: Größerer Rettungseinsatz

Foto: hs

Für viel Aufsehen sorgte am Donnerstagabend in der Gmünder Innenstadt ein offenbar größerere Rettungseinsatz von DRK und Polizei.

Ein Einsatzfahrzeug nach dem anderen eilte am Donnerstag gegenUhr in die Kornhausstraße. Schließlich waren auf der Rückseite des Rathauses zwei Streifenwagen der Polizei sowie zwei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge des DRK versammelt. Manche Passanten dachten schon an ein größeres Unglück im Rathaus. Nach ersten Angaben aus der Führungs– und Einsatzleitstelle der Polizei handle es sich jedoch um einen medizinisch-​häuslichen Notfall in einem Nachbargebäude.