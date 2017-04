Rems-Murr | Donnerstag, 20. April 2017 Donnerstag, 20. April 2017

Messetage in Alfdorf

Galerie (1 Bild)

Foto: GHV Alfdorf

Am Samstag und Sonntag, 22 . und 23 . April, lädt der Gewerbe– und Handelsverein Alfdorf zu den Alfdorfer Messetagen in die Sporthalle ein. Mit kompetenter Beratung stehen ausgesuchte Aussteller bereit und zeigen den neuesten Stand der Technik in vielen Bereichen.

Die Messe hat am Samstag vonbisUhr und am Sonntag vonbisUhr geöffnet. Fachvorträge und Darbietungen finden sonntags vonbisUhr statt. Speis und Trank für alle, Bungeejumping, Hüpfburg und eine Spielecke für die kleinen Gäste stehen im Außenbereich bereit. Eine Liste der Fachvorträge sowie Aussteller-​Pläne finden Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. April.