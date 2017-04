Ostalb | Montag, 24. April 2017 Montag, 24. April 2017

Tierschutzverein Ostalb: Neubau eines Katzenhauses

Galerie (3 Bilder)

Fotos: albrecht

Am Samstag fanden sich 41 Mitglieder des Tierschutzvereins zur Mitgliederversammlung 2017 in den Räumen des Landratsamtes ein, um sich dort über die aktuellen Entwicklungen informieren zu lassen. Hauptthema waren der Neubau des Katzenhauses, die Finanzen und eine neue Satzung.

Bis zum Herbst, so hoffen alle Beteiligten, soll die Fertigstellung des neuen Katzenhauses erfolgen. Auch in Zukunft soll dafür noch weiter kräftig die Spendentrommel gerührt werden, um mit der Bausteinaktion das Haus mit zu finanzieren.Denn die Finanzen des Vereins sind derzeit knapp, das ging nicht nur aus dem Bericht des Vorsitzenden, sondern auch aus den Zahlen, die Schatzmeisterin Heike Opferkuch bekannt gab, hervor.Ausführlicher Bericht über die Hauptversammlung am Dienstag in der Rems-​Zeitung.