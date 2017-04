Blaulicht | Mittwoch, 05. April 2017 Mittwoch, 05. April 2017

Dreimal: Einbruch in Wohngebäude

In drei Wohnhäuser in Herlikofen, Mögglingen und Waldstetten wurden eingebrochen bzw. versucht, einzubrechen. Die Polizei sucht zu allen drei Taten mögliche Zeugen oder Hinweisgeber.

In der Nacht zum Mittwoch wurde in ein Gebäude in Waldstetten in der Robert-​Bosch-​Straße eingebrochen. Der Einbrecher gelangte in das Gebäude, nachdem er mit grober Gewalt eine Eingangstüre aufgebrochen hatte. Im Inneren durchsuchte er mehrere Räumlichkeiten. Der Einbruch wurde noch in der Nacht entdeckt und muss in der Zeit zwischen Mitternacht und etwa 2.30 Uhr erfolgt sein. Ob der Einbrecher Beute machte, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Die Polizei in Waldstetten nimmt Zeugenbeobachtungen für die Tatzeit unter Telefon 07171/​42454 entgegen.

In Herlikofen im Sulzbachweg wurde festgestellt, dass mit einem Hebelwerkzeug an der Eingangstüre zu einem Wohnhaus gehebelt worden war. Die Tür hielt dem Aufbruchsversuch stand, der Täter ließ von seinem Vorhaben ab. Die Polizei konnte zusammen mit dem betroffenen Eigentümer den möglichen Tatzeitraum auf den Dienstag, zwischen 7.45 Uhr und 17 Uhr festlegen. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt für den fraglichen Zeitraum Beobachtungen zu Tat, aber auch von ortsfremden Personen und Fahrzeugen unter Telefon 07171/​3580 entgegen.

Am Dienstag wurde in ein Wohnhaus in Mögglingen östlich der Lauterstraße eingebrochen. Zwischen 7.50 Uhr und 12 Uhr warf der Einbrecher ein Fenster ein und gelangte so ins Gebäude. Bei seiner Suche nach Wertgegenständen fand der Einbrecher ein Schmuckstück und etwas Bargeld. Die Polizei in Heubach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter Telefon 07173/​8776 entsprechende Hinweise entgegen.