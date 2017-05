Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 10. Mai 2017 Mittwoch, 10. Mai 2017

Gmünder Bürgermeisterwahl: Traumergebnis für Dr. Joachim Bläse

Joachim Bläse wurde erneut ins Amt des Ersten Bürgermeisters gewählt. Zuvor hatte er in einem flammenden Appell den Zusammenhalt der Stadtgemeinschaft beschworen. Drei Themen waren ihm wichtig.

Wo finde sich die Stadt im Ranking der Städte, wie könne sie sich in der Liga halten, in die sich in den vergangenen Jahren katapultiert habe — diesen Fragen widmete er sich an erster Stelle. „Es liegt an uns, zu entscheiden, welche Projekte wir verfolgen; die Partner sind da, die Ideen müssen wir selbst liefern.“ Hier nannte er das Potential, das in Hochschulen, Wissenschaft und Forschung liegt; er ging auf Gmünds Infrastruktur ein und die Außenwahrnehmung bis hin zum Tourismus.Im zweiten Themenkomplex ging er auf die Frage ein, „wie die Stadt als Einheit funktioniert“. Integration und Teilhabe mit ihren Chancen und Herausforderungen wurden beleuchtet, die Bedeutung des sozialen Friedens in der Stadt unterstrichen — dieser dürfe nicht gefährdet werde; es wäre verheerend, wenn sich die einzelnen Gruppen in Gmünd gegeneinander ausspielen ließen. Der dritte Punkt galt dem Schuldenabbau und der finanziellen Machbarkeit dringender Anliegen.Der Bericht zur Gemeinderatssitzung mit der Wiederwahl Bläses gibt’s am. Mai in der Rems-​Zeitung.