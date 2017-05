Ostalb | Mittwoch, 10. Mai 2017 Mittwoch, 10. Mai 2017

Mario Capezzuto wird 65

Das Land Baden-​Württemberg feierte vor wenigen Tagen seinen 65 . Geburtstag, am Mittwoch wird einer genauso alt, doch seine Wurzeln hat er in Italien: Mario Capezzuto, seit 28 Jahren in Lorch im Gemeinderat, seit 18 Jahren im Kreistag und dazwischen war er neun Jahre lang im baden-​württembergischen Landtag.

Mario Capezzuto erblickte in Nocera Inferiore bei Neapel das Licht der Welt und wuchs zunächst in Sarno auf. Doch schonkam er nach Lorch, verbrachte also dort seine Jugend. Schnell fand er auch Anschluss im TSV Lorch, bald danach als Ringer beim ASV Lorch, ging zur Katholischen Jungschar – und so war’s nicht verwunderlich, dass der „Exot“ in der Klosterstadt bald akzeptiert und integriert war.Sehr am Herz liegt ihm immer noch die Beziehung zwischen seiner neuen und seiner alten Heimat. Er bringt sich in die Partnerschaft zwischen Lorch und Oria genau so stark ein, wie in die zwischen dem Ostalbkreis und der Provinz Ravenna. Für dieses Engagement ernannte ihn die Republik Italienzum Cavaliere. In Lorch bekam er dann im Januardas Bundesverdienstkreuz am Bande vom damaligen Kultusminister Andreas Stoch verliehen.So richtig zur Ruhe gesetzt hat sich Mario Capezzuto noch nicht. Er ist bei fast allen Handballspielen des TSB Gmünd dabei, wo sein Schwiegersohn Michael Hieber Trainer ist, er spielt regelmäßig Tennis und hin und wieder auch Fußball in der Ostalbbürgermeistermannschaft und er hat eine weitere Beschäftigung gefunden als Opa mit seinen Enkelkindern.