Mozartschule in Hussenhofen: Manege statt Schulbank

Wie die Fußball-​WM findet auch das Schulfest der Hussenhofener Mozartschule nur im Abstand von vier Jahren statt. Einmal in seiner Laufbahn soll jedes Grundschulkind in den Genuss der Festivität kommen.

Und wie die Fußball-​WM ist auch das Schulfest ein großes Spektakel, bei dem die ganze Schulgemeinschaft auf den Beinen ist und bei dem schon Wochen vorher mit den Vorbereitungen begonnen wird.Die Woche vor dem Fest hat statt Büffeln und Pauken für viele Kinder aus etwas ganz anderem bestanden: Gemeinsam mit dem Circus Mercury hatten sie in einer Projektwoche ein buntes Zirkusprogramm auf die Beine gestellt. Die stolzen Clowns und Artisten durften vor vollen Rängen endlich ihren Eltern ihr Können zeigen. Zu schmissigen Melodien und begeistertem Applaus zeigten die Schülerinnen und Schüler, wie viel sie in kurzer Zeit gelernt hatten. Mehr über dieses Schulfest in der RZ vom. Mai.