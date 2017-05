Ostalb | Mittwoch, 17. Mai 2017 Mittwoch, 17. Mai 2017

Tipps: Wohin am Wochenende?

Galerie (1 Bild)

Grafik: Rems-​Zeitung

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder Tipps für Veranstaltungen am Wochenende in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

Unsere Tipps führen diesmal in Richtung Stuttgart, Schorndorf, Ellwangen, Nördlingen und Gerstetten. Unter anderem wird am kommenden Samstag und Sonntag in Nördlingen im alten Brauerreigelände das Street Food Festival stattfinden und der VfB Stuttgart organisiert am Sonntag auf dem Cannstatter Wasen ein Public Viewing, bei dem tausende weiß-​rote Anhänger die Begegnung gegen Würzburg auf fünf Video-​Leinwänden verfolgen können. Mehr darüber und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Mai.