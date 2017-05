Blaulicht | Sonntag, 21. Mai 2017 Sonntag, 21. Mai 2017

Ostalb-​Feuerwehren: Fahrertraining auf der Bosch-​Versuchsstrecke

Galerie (4 Bilder)

Fotos: gn

Fast 100 Feuerwehrleute beziehungsweise Fahrer von teils schweren Feuerwehrfahrzeugen aus dem gesamten Ostalbkreis opferten das komplette dritte Maiwochenende für ein Fahrsicherheitstraining

Nach einem Theorieteil folgte die Praxis auf der Teststrecke von Bosch AS im Schießtal. Kreisbrandmeister Otto Feil hatte die Veranstaltung organisiert. Er zeigte sich voll des Lobes über Interesse und Sorgsamkeit seiner Feuerwehrleute: Im Ostalbkreis sei in den letzten Jahren kein nennenswerter Verkehrsunfall mit einem Feuerwehrfahrzeug bei einer Einsatzfahrt passiert, was auch solchen Sicherheitstrainings zu verdanken sei. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung. Die Rems-​Zeitung hat auch ein Video von diesem Training. Es kann in der Internet-​Rubrik „Videos“ aufgerufen werden oder auch dierkt hier