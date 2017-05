Sport | Montag, 22. Mai 2017 Montag, 22. Mai 2017

TV Heuchlingen: Rabenschwarzer Heimspieltag

Desaströs präsentierten sich die Faustballer des TV Heuchlingen beim heimischen Schwabenliga-​Spieltag. „Nichts lief bei uns zusammen. Und wenn mal was passte, war dies nur von kurzer Dauer“, fasste Spielercoach Betz die schwache Leistung seines Teams zusammen. So setzte es teils unnötige Niederlagen gegen den TV Vaihingen/​Enz, den TV Hohenklingen sowie NLV Vaihingen.

Vor überZuschauern startete die gewohnte Starting Five des TVH um Heinrich, Braun, Ilg, P. Betz und Schmid zunächst souverän. Gegen die Reserve des TV Vaihingen/​Enz wurde es nur am Ende des Satzes knapp, doch ein starker Aufschlag brachte den-Auftakterfolg. Folglich verließ das Glück, aber vor allem die Konzentration im Spielaufbau die Heuchlinger. Entsprechend konnte der Gegner das Spiel drehen. Damit gab man durch dasundwichtige Punkte ab und kassierte eine vermeintlich vermeidbare Niederlage. Sinnbildlich für das Spiel war der letzte Satz, in dem die Leintäler keinen einzigen Ball im Rückschlag über die Leine brachten.Dies sollte sich in den folgenden Partien ändern. Doch schnell war klar, dass es kein Zuckerschlecken für die Gastgeber wird. Die Abwehr und das Zuspiel wurden nur bedingt über die folgenden sechs Sätze besser. Und klappte das Zuspiel einmal, so verpassten es die Angreifer das ein oder andere Mal, den Sack zuzumachen und den Punkt aus eigener Kraft zu erzielen. „Wir versuchten dann verschiedene Taktiken und Aufstellungen, doch nichts brachte uns zurück auf die Siegerstraße“, resümierte Betz nach dem Spieltag. Der TVH-​Spielertrainer weiter: „Wenn wir etwas Positives aus dem Spieltag ziehen wollen, dann ist es das über weite Strecken ansprechende Aufschlagsspiel sowie sind es unsere einzigartigen Zuschauer.“ Mehr dazu in der RZ vom. Mai.