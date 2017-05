Blaulicht | Freitag, 26. Mai 2017 Freitag, 26. Mai 2017

27 -​Jährige vergewaltigt?

Unter dem dringenden Tatverdacht der Vergewaltigung wurde am Mittwoch ein 23 Jahre alter Mann festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, am Dienstag in Heuchlingen an einer 27 Jahre alten Mitbewohnerin gegen deren Willen den Geschlechtsverkehr vollzogen zu haben.

Das Opfer war an diesem Tag in die Wohngruppe eingezogen. Der-​Jährige hatte die neue Mitbewohnerin in sein Zimmer eingeladen, wo es dann zum Übergriff kam. Nach der Tat war die–​Jährige aus dem Zimmer geflüchtet. Am nächsten Tag vertraute sich das Opfer einem Betreuer an, welcher die Polizei verständigte. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und konnte den Tatverdächtigen am Mittwoch festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der-​jährige Deutsche dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.