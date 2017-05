Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 28. Mai 2017 Sonntag, 28. Mai 2017

29 .Mai 2016 : Furchtbarster Tag der jüngeren Gmünder Geschichte

Fotos: hs

Die Menschen in Schwäbisch Gmünd und Waldstetten erinnern sich am Montag, 29 . Mai, an das katastrophale Hochwasser, das vor genau einem Jahr die beiden Orte heimsuchte, zwei Todesopfer forderte und Millionenschäden anrichtete.

Die Szenen haben sich in das Gedächtnis und auch in viele Seelen eingebrannt: Trauer bei den Hinterbliebenen sowie Angst und Schrecken bei etlichen Menschen, die zweitweise in Gebäuden oder Autos eingeschlossen waren. Hunderte Helfer aller Blaulichtorganisationen wurden an jenem Abend und auch im tagelangen Einsatz zu Helden, als sie Menschenleben retteten und noch schlimmere Sachschschäden verhinderten. Die Aufräumarbeiten, an denen sich auch die GOA, Bedienstete der Bauhöfe und Straßenmeisterei sowie auch freiwillige Helfer tatkräftig beteiligten, dauerten Wochen. Die Rems-​Zeitung widmet in der Montagausgabe den Erinnerungen und Konsequenzen eine Sonderseite. Unter widrigsten Wetterbedingungen gelang uns damals auch eine Videodokumentation. Der Film kann in der RZ-​Homepage in der Rubrik Videos aufgerufen werden oder auch direkt hier