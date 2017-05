Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 28. Mai 2017 Sonntag, 28. Mai 2017

Freibad Bettringen: Offizielle Wiedereröffnung nach der Sanierung

Fotos: vog

Das neue Kinderbecken mit seinen unterschiedlichen Ebenen und Tiefen, sowie der verbindenen Rutsche ist jetzt für die kleineren Gäste im Bettringer Freibad ein traumhafter Ort. Das vor allem, aber auch die anderen Ergebnisse der großen Sanierung wurden am Sonntag gefeiert.

Ansturm auch im Bettringer Freibad – hier sogar mit ganz besonderer Freude am Nass, am neuen Becken, an den gerichteten Außenanlagen. Zur Eröffnung hatte es einen Malwettbewerb gegeben; der lange Bauzaun wurde von rundKindern in unterschiedlichsten Farben und Bildern bemalt. Da der Spielplatz noch nicht fertiggestellt wurde, muss der Zaun noch bleiben –as der Not wurde so eine Tugend gemacht. Auch die Freude aller anderen war groß: Auf der Slackline – übers Wasser gespanntes Gurtband – hielten wendige Kinder und Jugendliche das Gleichgewicht und fielen zur Not gut und gern.Das Bad war zur offiziellen Eröffnungsfeier „proppevoll und schöner denn je“, wie sich ein Gast freute. Heiko Krieger, Vorsitzender des Fördervereins, war glücklich: Er hätte nicht gedacht, freute er sich, dass so viele Gäste kommen. Das Projekt „neues Kinderbecken“ sei für den Verein fast zu groß gewesen, aber nun, am Ende der Maßnahme, sei’s richtig gut.