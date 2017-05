Schwäbisch Gmünd | Montag, 29. Mai 2017 Montag, 29. Mai 2017

Ab sofort Teil der Führungen: Kleinkastell Kleindeinbach

Auch wenn es im ersten Moment interessanter erscheint, das Vergangene sichtbar darzustellen – im Falle des Kleinkastells Kleindeinbach ist es anders. Lediglich ein digitales Modell stellt dar, was einmal war. Ein Weg, der ganz bewusst gewählt wurde.

Dass das Kleinkastell existiert, ist schon länger bekannt. Im Rahmen der Veranstaltung „Am Limes grenzenlos“ wird es am kommenden Sonntag,. Juni, nun erstmals in eine Führung der Limes-​Cicerones integriert. Und die Freude bei den Verantwortlichen ist groß, dass nach vielen Jahren nun erstmals das Limes-​Gesamtensemble der Stadt Gmünd präsentiert werden kann. Warum sich dieser Schritt langwierig gestaltete und wie groß die Bedeutung des Kastells auch für den Rundwanderweg ist, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.