Gartenbesitzer verzweifeln: Erneut starker Buchsbaumzünslerbefall

Die Buchsbäume in seinem Garten, in unterschiedlicher Größe und Form, sind eine Augenweide. Damit das so bleibt, prüft Roland Kasper regelmäßig, ob irgendwo an den Pflanzen Buchsbaumzünsler-​Raupen zu sehen sind.

Im vergangenen Jahr stand er wie viele andere Gmünder zum ersten Mal vor dem Problem. Und vor der Frage, wie man der Raupe Nimmersatt am besten den Garaus macht. Nicht anders ist es in diesen Tagen. Die RZ hat sich auch mit Franz-​Josef Klement, Obst– und Gartenbauberater des Ostalbkreises, unterhalten und berichtet über den starken Raupenbefall und was man dagegen tun kann, in der Dienstagausgabe.