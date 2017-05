Schwäbisch Gmünd | Montag, 29. Mai 2017 Montag, 29. Mai 2017

Neues Schuljahr: Übergänge von den Grundschulen

Das Staatliche Schulamt in Göppingen und das Regierungspräsidium legen die Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen nach der 4 . Klasse der Grundschule für das kommende Schuljahr vor.

Zuständig ist das Schulamt für die Werkreal-​/​Hauptschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen. Das Regierungspräsidium führt die Statistik für die Übergänge an die Gymnasien. Das Kultusministerium wiederum teilt die Zahlen für das ganze Land mit. Die Schülerzahlen bleiben weitgehend stabil, aber es gibt Ausnahmen: Die Schiller-​Realschule in Gmünd schrumpft entgegen dem Trend. Das Scheffold-​Gymnasium kann wieder eine dritte Fünfer-​Klasse einrichten und das private Franziskus-​Gymnasium in Mutlangen kann schlicht nicht alle aufnehmen, die anfragen. Mehr darüber in der RZ vom. Mai.