Mögglingen: Was tun, wenn Kunden nicht mehr durch den Ort fahren?

Lange hat man darauf gewartet, dass die B 29 die Mögglinger Ortsmitte nicht mehr tagtäglich mit einer Blechlawine belastet. Im Gegenzug heißt dies aber auch, dass manche Geschäftsleute dann mehr tun müssen, weil ein Teil ihrer Kundschaft nicht mehr automatisch an ihrer Firma vorbeifährt.

Entsprechend zog sich diese Thema wie ein roter Faden durch die Hauptversammlung der „Mögglinger Aktionsgemeinschaft Bund der Selbständigen e.V.“ am Freitagabend im Gasthof „Reichsadler“. Die Vereinsvorsitzende, Sylvia Weber, brachte es auf den Punkt: „Wenn die Leute mal nicht mehr hier durchfahren, müssen wir sie herlocken!“ Welche Schritte dafür ins Auge gefasst werden, steht in der Ausgabe vom. Mai in der Rems-​Zeitung!