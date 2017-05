Blaulicht | Sonntag, 07. Mai 2017 Sonntag, 07. Mai 2017

Schlägerei in Bettringen und verletzter Radfahrer: Hinweise erbeten

Zum einen gab es in der Nacht zum Sonntag einen Verkehrsunfall in der Parlerstraße, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde, zum anderen gab es am Samstagabend im Bettringer Emsweg eine Schlägerei. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Sonntagnacht gegenUhr kam es in Schwäbisch Gmünd in der Parler-​Straße Ecke Waldstetter Gasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einer-​jährigen Peugeot Fahrerin und einem– jährigen Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in HöhevonEuro. Da der Unfallhergang unklar ist, bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, dass sich Zeugen unter der Nummer/​melden.



Am Samstagabend kam es gegen 22.20 Uhr im Emsweg in Bettringen zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße. Beteiligt waren mehrere Personen. Hierbei wurden mindestens zwei Personen verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Da der Tathergang und die Tatbeteiligungen der Personen noch unklar sind, bittet die Polizei ebenfalls, dass sich Zeugen unter der Nummer 07171/​358 – 0 melden.