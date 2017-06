Schwäbisch Gmünd | Freitag, 16. Juni 2017 Freitag, 16. Juni 2017

Buddhistischer Tempel inmitten der Südstadt

Phramaha Somporn Onkhwanpet liebt seine Heimat Thailand. Dorthin zurückzukehren ist dennoch keine Option. Denn in Schwäbisch Gmünd hat er eine Aufgabe zu erfüllen. Vor vier Jahren hat der Mönch hier einen buddhistischen Tempel gegründet. Inmitten eines Wohnhauses in der Südstadt.

Wer Tempel hört und an große prächtige Bauten denkt, der mag anderes erwarten, wenn er sich in der Klarenbergstraße auf die Suche nach der Hausnummermacht. Hier befindet er sich, der von Onkhwanpet gegründete Tempel. Einer, der weit entfernt ist von der Pracht jener Anlagen, wie sie in Thailand zu finden sind. Doch für die Thailänder, die hier regelmäßig die buddhistische Religion praktizieren, ist dieser Ort ein ganz besonderer. Warum ihnen ein Prachtbau nicht wichtig ist und was ihnen besonders am Herzen liegt, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.