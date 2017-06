Schwäbisch Gmünd | Freitag, 16. Juni 2017 Freitag, 16. Juni 2017

Hochhaus-​Brandschutz: Strenge Vorschriften im Gmünder Raum

Foto: hs

Nach der furchtbaren Brandkatastrophe in London fragen sich viele Bürger auch im Gmünder Raum, wie es es um Bauvorschriften und vorbeugende Brandschutzmaßnahmen in hiesigen Hochhäusern bestellt ist.

Auch im Altkreis Schwäbisch Gmünd gibt es in Städten, Stadtteilen und Gemeinden zahlreiche Hochhäuser, welche zum Teil die wichtige Höhengrenze vonMeter überschreiten. Bis in diese Höhe kann die Feuerwehr mit ihren Drehleitern gelangen, um Menschen zu retten. Ab dieser kritischen Marke gibt es deshalb extrem strenge Bauvorschriften. Dazu findet alle fünf Jahre eine Begutachtung dieser „Sonderbauten“ durch Feuerwehr und Bauamt statt. Vor allem die Gmünder Feuerwehr hat besonders im Bereich der Hochhaussiedlung Bettringen Nordwest schon reichlich Einsatzerfahrung bei Wohnungsbränden sammeln müssen. Die Rems-​Zeitung hat sich über diese Themenkomblex mit dem Gmünder Feuerwehrkommandant Uwe Schubert unterhalten, der auf die vergleichsweise sehr strengen Vorschriften der Landesbauordnung in Bezug auf Hochhausbauten schwört. Ausführliches dazu am Samstag in der Rems-​Zeitung.