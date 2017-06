Ostalb | Freitag, 16. Juni 2017 Freitag, 16. Juni 2017

Samstagsreportage: Besuch im Waldorf-​Naturkindergarten in Ruppertshofen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Der Waldorf-​Naturkindergarten hat seit der Aufstellung der Jurten nun schon alle vier Jahreszeiten erlebt. Das innovative Konzept, das die Kinder einerseits zur Kreativität erziehen und andererseits die Nähe zur Natur und ein ökologisches Bewusstsein fördern soll, hat sich dabei sehr gut bewährt

17

Wie sieht der Alltag in diesem Kindergarten aus? Wie kommen die Kinder damit zurecht, dass sie nicht in einem festen Gebäude, sondern in einer Art „Zelt“ ihr Domizil haben — ohne Zentralheizung und ohne Klo mit Kanalanschluss und Wasserspülung? Die Rems-​Zeitung erlebte beim Reportage-​Besuch, dass alles funktioniert und sich die Kinder wohlfühlen. Nachzulesen in der Ausgabe vom. Juni!