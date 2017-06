Blaulicht | Montag, 19. Juni 2017 Montag, 19. Juni 2017

Familienpark Himmelsgarten: Wiederholt nächtliche Randale

Im Familien– und Landschaftspark Himmelsgarten engagierte Vereine, Institutionen und auch Anwohner beklagen zunehmend Sachbeschädigungen und lautstarke nächtliche Randale.

1000

Am Wochenende war am sogenannten Kreuzwegtisch ein großes Sonnensegel zerschnitten und teils in Brand gesteckt worden. Sachschaden: rundEuro: Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise. Der Vorfall reiht sich in weitere üble Vorkommnisse der jüngsten Zeit ein. Verstärkt wird der Himmelsgarten in den Sommernächten von „Gästen“ heimgesucht, die Radau machen und offenbar auch von Sachbeschädigungen und Verunreinigungen selbst des Kinder– und Wasserspielplatzes nicht zurückschrecken. Ortsvorsteher Johannes Weiß bittet die Anlieger des Himmelsgartens darum, bei entsprechenden Wahrnehmungen vor allem in den späten Abend– und Nachtstunden nicht zu zögern, sofort die Polizei zu rufen. Mehr dazu am Dienstag in der Rems-​Zeitung.