Blaulicht | Freitag, 02. Juni 2017 Freitag, 02. Juni 2017

Durch Messerstich schwer verletzt

Eine 23 Jahre alte Frau aus Schwäbisch Gmünd steht im Verdacht, am Mittwochnachmittag einen 40 Jahre alten Bekannten mit einem Messerstich schwer verletzt zu haben. Die beiden befanden sich gemeinsam in der Wohnung des Geschädigten, die sich in der Gmünder Innenstadt befindet. Dort konsumierten sie nicht unerheblich Alkohol.

Nach dem bisherigem Stand der staatsanwaltlichen und kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die-​Jährige gegenUhr mit einem Messer den-​Jährigen in den Oberkörper stach. Dieser zog sich dadurch schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Geschädigte in eine Klinik eingeliefert. Die Tatverdächtige konnte zeitnah im Rahmen der Fahndung in der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde die-​Jährige am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Die Beschuldigte wurde zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.