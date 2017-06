Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 21. Juni 2017 Mittwoch, 21. Juni 2017

Friedensdienst in Jerusalem

Anfang September reist die Gmünderin Clara Geberth mit Aktion Sühnezeichen nach Israel. Dort wird die 18 -​Jährige Holocaust-​Überlebende und Kinder mit Behinderung betreuen.

Der Schwerpunkt der Entsendeorganisation ist die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Der ehrenamtliche Einsatz soll zur Versöhnung beitragen und den Dialog zwischen den Kulturen und Generationen fördern. So entsendet ASF jedes Jahr viele Freiwillige inLänder. Warum es der jungen Frau aus Gmünd so wichtig ist, sich zu engagieren, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.