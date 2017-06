AGV 1957 feiert sein 60er-​Fest

Schwäbisch Gmünd | Samstag, 24. Juni 2017 Samstag, 24. Juni 2017

AGV 1957 feiert sein 60 er-​Fest

Fotos: Gerhard Nesper

Genau zehn Jahre nach dem letzten Jahrgangsfest war es wieder mal so weit: die 1957 er feierten am Wochenende ihr 60 er Fest. Traditionell mit den zwei Festumzügen am Samstagvormittag.

Hunderte Besucher, darunter Verwandte, Bekannte, Nachbarn, Familie, Kinder und Enkelkinder säumten die Sebald– und die Klösterlestraße, die Kapuzinergasse und die Kornhausstraße, um die Umzugsteilnehmer zu grüßen, zu beschenken und zu umarmen. Ein Highlight war dann die Ankunft auf dem Marktplatz, wo die Zuschauer dicht an dich standen und darauf warteten, dass sie zusammen mit den Jubilaren die „Gmünder Hymne“, singen konnten. Und als dann die Turmbläser den „Alois“ anstimmten, schauten alle Augen hoch zum Johannisturm und hunderte Kehlen sangen lautstark und doch andächtig die drei Strophen der Gmünder Nationalhymne.Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.