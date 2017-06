Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 25. Juni 2017 Sonntag, 25. Juni 2017

Oldtimertreffen: Rund 150 Fahrzeugraritäten versammelt

Galerie (1 Bild)

Foto: gn

Erstmalig unter der Leitung des neu gegründeten Oldtimervereins „Freunde historischer Fahrkultur Staufen-​Ostalb e.V. (FHF) in Kooperation mit dem TÜV Süd fand über das Wochenende auf dem Gelände des Gmünder TÜV in der Eutighofer Straße das altbekannte Oldtimertreffen statt.

1964

50

150

1940

Bereits seit, damals noch unter dem Namen „DACV“ (Deutscher Automobil Veteranen Club) werden derartige Treffen veranstaltet. Nach Auskunft des Vorsitzenden Thomas Kleesattel besteht der neue Verein ausMitgliedern. RundOldtimer und auch sogenannte Youngtimer konnten am Wochenende bewundert werden. Zu den Stars gehörte auch ein Feuerwehrfahrzeug Baujahr, das von den Senioren der Bosch-​Werkfeuerwehr restauriert wurde. Mehr über das Oldtimertreffen am Montag in der Rems-​Zeitung.