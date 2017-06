Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 27. Juni 2017 Dienstag, 27. Juni 2017

Schwäbisch Gmünd: Feierlichkeiten der Neuverpflichtung von OB Richard Arnold haben begonnen

Galerie (6 Bilder)

Fotos: hs

Schwäbisch Gmünd steht am Dienstagabend ganz im Zeichen der Feierlichkeiten für die Wiederverpflichtung von Oberbürgermeister Richard Arnold.

17

30

Richard Arnold live und echt: Inoffizieller Auftakt war zunächst eine Einladung zu einem geselligen Miteinander und Mittagessen an Menschen, die nicht auf der Sonnenseite der Gesellschaft leben. Soeben (Uhr) dann der ökumenische Gottesdienst in St. Franziskus. Die Fürbitten von Vertretern aus vielen gesellschaftlichen Schichten und Kräften klangen wie Dankesworte für die erste Amtszeit. Deutlich wurde hierbei: Die Stadt Schwäbisch Gmünd baut mit Toleranz und Weltoffenheit auf zutiefst christlichen Grundwerten auf. Die Menschwürde und die Bewahrung der Schöpfung, so auch die Botschaft von Münsterpfarrer Robert Kloker und Dekanin Ursula Richter, möge in den nächsten acht Jahren weiterhin im Mittelpunkt des Handelns der Stadtverwaltung stehen.