Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 28. Juni 2017 Mittwoch, 28. Juni 2017

Remstal-​Gartenschau in Gmünd: Mit Altbewährtem und Neuem punkten

Auch Strandkörbe sind für 2019 geplant oder vielmehr ein großer wie einst beim G8-​Gipfel in Heiligendamm. Foto: nb

Auf der einen Seite sollen Pfade und Orte, die es schon länger gibt, wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Auf der anderen Seite werden viele neue Ideen entwickelt, um im Rahmen der Remstal-​Gartenschau 2019 möglichst viele Besucher anzuziehen.

„Gmünd übernimmt mit Waiblingen und Schorndorf eine Führungsrolle“, meinte Oberbürgermeister Richard Arnold am Mittwoch, als die Durchführung der Remstal-​Gartenschau in der gemeinsamen Sitzung des Verwaltungsausschusses und des Bau– und Umweltausschusses vorberaten wurde. Gmünd habe nicht nur das Gartenschaugelände von, sondern verfüge auch über Erfahrung, so der OB.Was im Rahmen der Remstal-​Gartenschau alles vorgesehen ist, wie viel Geld im Haushalt dafür vorhanden ist und was die Gemeinderäte dazu sagen, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.