Blaulicht | Dienstag, 06. Juni 2017

Gewässerverunreinigung

Am Montagmittag wurde bei der Schwäbisch Gmünder Polizei angezeigt, dass es aus einem Gewässer zwischen Iggingen und Schönhardt nach Kraftstoff oder Öl riechen würde. Die Polizei machte kurze Zeit später vor Ort dieselbe Feststellung und alarmierte die Feuerwehr. Die Wehren aus Iggingen, Leinzell und Schwäbisch Gmünd errichteten an mehreren Stellen Ölsperren.

Bis zum Dienstagmorgen konnten keine negativen Auswirkungen auf anschließende Gewässer festgestellt werden. Bei den Ermittlungen zur Ursache der Verunreinigung wurde ein stark verunreinigter Kanalschacht gefunden, der sich rundMeter nach dem Ortsrand von Iggingen, in Richtung Schönhardt befindet. Derzeit wird davon ausgegangen, dass in diesen Schacht Öl eingeleitet wurde; als naheliegende Möglichkeit wird bislang von einem Ölwechsel an einem Fahrzeug ausgegangen. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Angaben zur Einleitung des Schadstoffs machen können. Insbesondere werden auch jegliche Beobachtungen von Fahrzeugen an der vermeintlichen Einleitungsstelle entgegen genommen. Auch Ölwechsel, die an anderer Stelle auf privatem Grund durchgeführt wurden, sind für die Polizei von Interesse. Alle Hinweise nimmt die Polizei des Arbeitsbereiches Gewerbe und Umwelt in Ellwangen unter Telefon/​entgegen.