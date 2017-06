Blaulicht | Mittwoch, 07. Juni 2017 Mittwoch, 07. Juni 2017

Auffahrunfall: Beteiligter Lkw gesucht

Am Mittwochmorgen meldete ein 28 -​jähriger Autofahrer gegen 4 . 30 Uhr der Polizei einen Unfall, der sich auf der B 29 zwischen Hermannsfeld und Mögglingen ereignete hatte. Erste polizeiliche Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der junge Mann vermutlich mit seinem VW Bora auf ein erheblich langsameres Fahrzeug vor ihm aufgefahren war.

Bei dem Unfall wurde die Front seines Fahrzeuges stark beschädigt; beide Airbags hatten ausgelöst. Der Pkw stand neben der Fahrbahn. Ein zweites Fahrzeug war nicht vor Ort.Der-​Jährige konnte sich an den Unfallhergang nicht erinnern und keinerlei Angaben zum Unfallhergang machen. Beim jetzigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass er in Richtung Aalen unterwegs war und vermutlich auf einen Lkw vor ihm auffuhr. Eventuell hat der Lkw-​Fahrer den Unfall noch nicht bemerkt. Der Autofahrer wurde ins Ostalbklinikum eingeliefert, der an seinem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rundEuro geschätzt.Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall selbst geben können, werden gebeten, sich unter Telefon/​mit dem Verkehrskommissariat Aalen in Verbindung zu setzen. Auch ein Lkw-​Fahrer, der nachträglich Unfallspuren am Fahrzeugheck entdeckt oder Zeugen, die solche Spuren an einem Lkw sehen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.