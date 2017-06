Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 07. Juni 2017 Mittwoch, 07. Juni 2017

Remspark: Hoteleröffnung verzögert sich

Am 1 . Juni hätte Gmünds neues Hotel am Remspark eröffnet werden sollen. Allein, dieses Datum verstrich, und noch immer wird in den Zimmern gearbeitet; im Restaurant schleifen sie den Parkettboden ab, und an der Dachterrasse wird letzte Hand angelegt.

8

Vom Remspark aus zeigt sich die als silbernes Gegenstück zum Forum beworbene Fassade von ihrer besten Seite. Der blaue Himmel spiegelt sich in den mattierten Flächen des auf Rahmen gezogenen Edelstahlgeflechts, ebenso die Wolken, das Grün der Anlage. Von der Lorcher Straße aus aber ist eine Baustelle zu sehen, die deutlich macht, dass an die Fertigstellung derzeit noch nicht zu denken ist. Investor Karl Grimminger und Hotelmanager Benjamin Schöll hatten im Gespräch mit der Rems-​Zeitung den Einweihungstermin. Juni genannt; am Mittwoch sprach Schöll nun vom. August.Es habe einige Verbesserungsvorschläge und Anpassungen gegeben, die den Bauverlauf verändert hättet. Die Wartezeit lohne sich, so Schöll: „Wer ein eigenes Haus baut, weiß, dass ein Bauherr gern auf ‘Nummer Sicher’ geht und Wert darauf legt, dass jeder Schalter am richtigen Platz ist. Das lohnt sich allemal.“ Später, im laufenden Betrieb, nachbessern und Baustellenalltag riskieren wolle er auf gar keinen Fall: „Da liegt der Fokus zu hundert Prozent beiden Gästen.“Für Gmünd interessant dürfte das verglaste Restaurant für rundGäste im siebten Stock werden. Schöll träumt von einem „Hotspot“ für Gmünd und nannte erstmals die Ausrichtung: Ein Grill– und Steakrestaurant werde entstehen. Mehr zum Thema am. Juni in der Rems-​Zeitung.