Ostalb | Donnerstag, 08. Juni 2017 Donnerstag, 08. Juni 2017

Die etwas andere Art der Ausbildung beim jungen Hundesportverein Eschach

Galerie (3 Bilder)

Fotos: gbr

Ohne Konsequenz funktioniert die Hundeerziehung nicht – weder in Eschach noch sonst irgendwo. Allerdings stehen beim seit fünf Jahren bestehenden Verein nicht der sture Drill oder das Erzielen von Turniererfolgen im Fokus, sondern die Freude am Leben mit Hunden.

9

Gitta Sela hat viel Erfahrung mit den wuscheligen Vierbeinern. Als Mitarbeiterin in einer Tierarztpraxis sowie als Hundezüchterin – und seit fünf Jahren auch als Vorsitzende und Trainerin eines Vereins. „Ich war natürlich auch schon in anderen Vereinen Mitglied, aber irgendwie war es nie genau das, was ich mir so vorgestellt hatte“, beschreibt sie ihre Motivation, in Eschach einen eigenen Verein aus der Taufe zu heben. Wo das Trainerteam dort seine Schwerpunkte setzt und wie das Programm am Samstag („Tag des Hundes“) aussieht, steht in der Rems-​Zeitung vom. Juni.