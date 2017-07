AGV 1947 feierte sein 70er-​Fest

Schwäbisch Gmünd | Samstag, 01. Juli 2017 Samstag, 01. Juli 2017

AGV 1947 feierte sein 70 er-​Fest

Galerie (15 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Zum vierten und vorletzten Jahrgangsfest in diesem Jahr hatte der Wettergott den 70 ern am Samstagvormittag zwar kein Jubiläumswetter beschert, aber nach anfänglichen grauen Wolken klarte der Himmel dann auf und wie bestellt, strahlte die Sonne, als der Festzug am Marktplatz eintraf.

Ihr Festwochenende hatten die 57 Altersgenossen aus dem Jahrgang 1947 bereits am Donnerstag mit dem Begrüßungsabend eingeläutet. Unter dem Motto „60 ade – 70 olé“ traf man sich im Stadtgarten, wo die City Rollers, die Gmünder Kult-​, Party– und Tanzband mit „Bubi“ Hofmann und Dieter Hölldampf, zum Tanz aufspielte. Der Rock ‘n’ Rollclub Petticoat unter der Regie von Moni und Fred Wiedmann brachte Schwung und Akrobatik auf die Tanzfläche und der „Voralbkomödiant“ Thomas Schwarz aus Eschenbach, strapazierte die Lachmuskeln der Jubilare.

Am Samstag traf man sich nach dem Wecken mit Böllerschüssen zum Sektfrühstück im Garten der Gaststätte Paradies und stellte sich anschließend in der Sebaldstraße zum Festumzug auf. Pünktlich um 8.30 Uhr ging es dann los und der Umzug, angeführt vom Spielmanns– und Fanfarenzug der FFW Waldstetten unter der Leitung von Tambourmajor Michael Henkel, setzte sich in Bewegung.

Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.