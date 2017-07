Ostalb | Montag, 10. Juli 2017 Montag, 10. Juli 2017

Christoph Halbgewachs aus Heubach neuer Chorleiter in Rienharz

Foto: edk

„Ein Wechsel tut Chor und Mensch gut“, findet Gabi Fauth und hat deshalb nach gut 15 Jahren ihr Amt als Dirigentin des Liederkranz Rienharz an Christoph Halbgewachs abgegeben. Der Heubacher erklärt, weshalb er den Erhalt des Vereins für besonders wichtig erachtet und was er sich für die gemeinsame Zukunft wünscht.

Seit März gibt beim Liederkranz Rienharz ein Neuer den Takt an: Gabi Fauth hat nach langer Zeit die Seiten gewechselt und steht jetzt nicht mehr als Dirigentin vor dem Chor. „Ungewohnt aber gut“, fühlt es sich an, neuerdings als Sängerin vor einem Dirigenten zu stehen, findet sie. Der Wunsch nach einem Wechsel sei ihrerseits aufgekommen, schließlich ist sie über Kontakte zufällig auf den erfahrenen Dirigenten und Lehrer am Lorcher Gymnasium, Christoph Halbgewachs, gestoßen.Schon nach der ersten gemeinsamen Chorprobe stellte sich dann heraus: „Die Wellenlänge passt“, erinnert sich der neue Dirigent. Seine Arbeit wird in einem ausführlichen Artikel in der Rems-​Zeitung vom. Juli beleuchtet!