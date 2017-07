Ostalb | Sonntag, 16. Juli 2017 Sonntag, 16. Juli 2017

Skapulierbruderschaft — das Heuchlinger Fest

Fotos: dw

Das Fest der Skapulierbruderschaft wird auch gerne als „das Heuchlinger Fest“ bezeichnet. Wer einmal dabei war, weiß auch warum: Nahezu alle Bürgerinnen und Bürger der Leintalgemeinde nehmen daran Anteil.

350

17

Am Skapulierbruderschaftsfest, das zum. Mal in Heuchlingen gefeiert wurde, schien der Ort wie ausgestorben zu sein. Lediglich gelb-​weiße Kirchenfahnen wehten an den Häusern und zeigten das kirchliche Fest an. Die Sonntagsruhe sollte täuschen, denn Hunderte von Menschen hatten sich oben am Kirchberg in und um die katholische St. Vituskirche zum Jubiläumsgottesdienst versammelt. Nicht nur der Kirchenraum und der Vorplatz, sondern auch die Empore waren voll besetzt. Chorsänger, Orchestermitglieder und Solisten führten dort unter der Leitung von Rosemarie Pschorr die „Orchestermesse in D“ des Heuchlinger Komponisten Josef Ohnewald auf. Mehr darüber in der RZ vom. Juli.