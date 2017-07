Blaulicht | Montag, 17. Juli 2017 Montag, 17. Juli 2017

Autowerkstatt im Gmünder Osten ein Raub der Flammen

Fotos: vog/​hs

Alarm für die Gmünder Freiwillige Feuerwehr gegen 22 Uhr: Im Osten der Stadt, im Wiesenthaler Weg, war eine Autowerkstatt in Brand geraten.

Das Feuer breitete sich offenbar schnell im Gebäude aus, die Dacheindeckung fiel teilweise ins Gebäudeinnere, die Schaufensterfront war geborsten. Zunächst im Osten der Stadt, dann in der ganzen Innenstadt, breitete sich ein beißender Gestank nach verbranntem Reifengummi aus, weshalb einige besorgte Anrufe bei der Polizei eingingen. Die Rauchentwicklung war stark und erschwerte den Feuerwehrleuten die Brandbekämpfung. Zahlreiche Schaulustige aus der Oststadt versammelten sich um den ausgeleuchteten Brandort und filmten mit Handys. Auch der Besitzer der Autowerkstatt war vor Ort. Die Flüchtlingsunterkunft in der Benzholzstraße wurde wegen des stinkenden Qualms vorsorglich geräumt, die Bewohner kamen in einem vom DRK aufgebauten Zelt unter. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei keine. Bis zum Redaktionsschluss kurz vor Mitternacht dauerten die Löscharbeiten an. Die Ursache des Feuers ist noch ebenso unbekannt wie die Höhe des entstandenen Schadens. Ein Schaumteppich bedeckte mehrere auf dem Hof der Werkstatt abgestellte Autos, auch sie dürften in Mitleidenschaft gezogen worden sein.