Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 02. Juli 2017 Sonntag, 02. Juli 2017

Münsterpfarrer Robert Kloker: 25 -​jähriges Priesterjubiläum

Galerie (5 Bilder)

Fotos: dw

Weil das 25 -​jährige Priesterjubiläum von Münsterpfarrer Robert Kloker zeitlich mit dem Kirchenpatrozinium der Kirche St. Peter und Paul auf dem Hardt zusammenfiel, wurde am Sonntag dort beides gefeiert. Viele Gläubige waren zum Gottesdienst gekommen, darunter der Erste Bürgermeister der Stadt, Dr. Joachim Bläse, und Vertreter des Dekanats.

2001

Kloker kam im Jahrnach Schwäbisch Gmünd ans Heilig-​Kreuz-​Münster. Der Rottenburger Weihbischof Johannes Kreidler ist ihm nicht nur ein guter Freund, sondern war am Sonntag Mitzelebrant der Feier und hielt die Predigt. „Lieber Robert“, wandte er sich an Pfarrer Kloker, „Priester sind Zeugen der Liebe Jesu Christi und du bist für mich dafür ein ganz besonderes Beispiel.“ Vom Gottesdienst berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.