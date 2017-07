Die 90er ins Jahr 2017 zurückgeholt

Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 23. Juli 2017 Sonntag, 23. Juli 2017

Die 90 er ins Jahr 2017 zurückgeholt

Fotos: ast

Am Samstag auf den Gmünder „Höhen“ im Norden der Stadt, am kommenden Wochenende ein weiteres Highlight auf der anderen Seite von Gmünd: Auf dem Hornberg steigt das Festival Unicorn Hill, beide Veranstaltungen wurden von der GS-​Gastronomie organisiert.

Das Klientel und die Musik ist jedes Mal eine andere: Im Himmelsgarten waren die Titel „er“ an der Reihe, auf dem Hornberg wird Hip-​Hop und Rap im Mittelpunkt stehen. Eines aber benötigen beide: Gute Wetter und entsprechend viel Publikum. Nun hätten im Himmelsgarten am Samstagabend zwar noch einige Besucher Platz gehabt, doch die, die gekommen waren, dürften zufrieden nach Hause gegangen sein. Klangvolle Namen unter den Interpreten: La Bouche, LayZee, Ace of Base, Panjabi MC oder Magic Affair.