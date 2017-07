Das Flair der 50er– und 60-​er-​Jahre beim Scheunenfest in Schechingen

Ostalb | Freitag, 28. Juli 2017 Freitag, 28. Juli 2017

Das Flair der 50 er– und 60 -​er-​Jahre beim Scheunenfest in Schechingen

Galerie (3 Bilder)

Fotos: gbr

Beim Musikverein Schechingen blieben die Blasinstrumente gestern Abend eingepackt, denn beim Scheunenfest war guter alter Rock’n Roll mit der Stuttgarter Band „The Ponycars“ angesagt.

50

60

Dass der Rhythmus des Schlagzeugs dabei von einem akustischen „Walking Bass“ flankiert wurde und der Mann am Klavier so wild wie seinerzeit Jerry Lee Lewis in die Tasten haute, brachte das Flair derer– und frühener-​Jahre in rustikale Ambiente nach Schechingen.